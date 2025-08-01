Спецслужбы РФ активно вербуют украинских подростков: как их защитить от врага

Телемарафон Єдині новини присоединился к социальной просветительской кампании Службы безопасности Украины, Национальной полиции и проекта dovidka.info Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, направленной на борьбу с вербовкой украинских подростков спецслужбами РФ.

Как спецслужбы РФ вербуют детей

Ежедневно через компьютерные игры, чаты и соцсети российские спецслужбы пытаются завербовать украинских подростков для совершения преступлений против Украины. Предлагая “легкие деньги”, враг просит сфотографировать военные объекты, поджечь автомобиль ВСУ, перенести пакет с взрывчаткой или совершить другие действия, которые законодательство квалифицирует как диверсию или теракт.

Все взрослые должны осознать серьезность угрозы для детей, потому что уже были случаи, когда российские спецслужбы взрывали несовершеннолетних вместе со взрывчаткой, которую они переносили. Враг вербует детей из разных семей, независимо от уровня достатка или благополучия, поэтому всегда помните, что оккупант может войти в ваш дом через телефон вашего ребенка.

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Чтобы донести информацию до широкой аудитории, спикерами кампании стали ведущие медиагрупп, выступающие в телемарафоне Єдині новини: Людмила Барбир, Александр Васильченко, Валентина Хамайко, Алла Мазур, Петр Демьянчук, Олег Иваница, Татьяна Высоцкая, Елена Чабак и Виктория Малосветная. У каждого и каждой — также дети подросткового возраста.

Мы призываем зрителей телемарафона проявлять бдительность и интересоваться, с кем общаются ваши дети в интернете и мессенджерах. Российские спецслужбы — жестокие, хитрые и хладнокровные, они не остановятся ни перед чем. Как говорить с ребенком об опасности вербовки, можно прочитать на сайте dovidka.info в разделе опасность вербовки.

Детям следует объяснять: если им через соцсети неизвестные предлагают деньги за выполнение сомнительных заданий — нужно сразу сказать родителям и сообщить о попытке вербовки в СБУ — через официальный чат-бот Спали ФСБшника @spaly_fsb_bot в Telegram, на горячую линию по номеру 0800 501 482 или в Национальную полицию по номеру 102.

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