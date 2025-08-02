Россия готовится к войне с НАТО в 2030 году – Буданов

Задача номер один программы перевооружения России — это подготовить ее к войне с НАТО на 2030 год.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью программе Мосейчук+.

Россия готовится к войне с НАТО на 2030 год

Буданов заявил, что первоочередная задача программы перевооружения России — это подготовить ее к войне с НАТО на 2030-й.

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– Задача номер один, прописанная в этом системном документе, это подготовить Российскую Федерацию к войне с Альянсом на 2030 год. Именно на это направлены все действия и все бюджеты, — подчеркнул Буданов.

По его словам, основная часть суммы должна быть потрачена примерно к 2030-му.

– Вопрос в том, чтобы быть готовым к 30-му году к этой войне. А все остальное – это уже производные, – пояснил начальник ГУР.

ГУР работает независимо от западных партнеров

На вопрос о согласовании спецопераций на территории РФ с западными партнерами, Буданов ответил:

– Очень редко. Если бы мы предпринимали действия, которые могут стратегически отразиться на геополитических интересах тех или иных сторон, тогда бы мы вступали бы в определенные диалоги с другими сторонами. Если это сугубо наш вопрос, а это сугубо наши вопросы, мы работаем сами.

Относительно смены президента в США с Байдена на Трампа, начальник ГУР подчеркнул:

– Мы все-таки управление разведки Украины, а не Соединенных Штатов. У нас свои возможности. Мы пользуемся возможностями наших партнеров из разных стран, но у нас основа своя.

Российская система переживет Путина

Буданов также прокомментировал вопрос преемственности власти в России, заявив, что с уходом лидера РФ там ничего не изменится, ведь россияне выстроили систему так, что преемник Путина как минимум будет находиться в нынешней парадигме.

– Концептуально все просчитано, и преемник ничего не изменит. Все будет двигаться именно так, как и было, с небольшими корректировками. Это система, – пояснил он.

Также глава ГУР сравнил ситуацию в России с Северной Кореей, где тоталитарный режим держится с 1950-х годов благодаря системному подходу к подготовке преемников.

Ранее начальник разведки сообщил, что Россия планирует потратить около $1,1 трлн на перевооружение до 2036 года.

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