Завдання номер один програми переозброєння Росії – це підготувати її до війни з НАТО на 2030 рік.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю програмі Мосейчук+.

Росія готується до війни з НАТО на 2030 рік

Буданов заявив, що першочергове завдання програми переозброєння Росії – це підготувати її до війни з Альянсом на 2030-й.

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– Завдання номер один, прописане в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети, – наголосив Буданов.

За його словами, основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030-го.

– Питання в тому, щоб бути готовим на 30-й рік до цієї війни. А все інше – це вже похідне, – пояснив начальник ГУР.

ГУР працює незалежно від західних партнерів

На запитання про узгодження спецоперацій на території РФ із західними партнерами, Буданов відповів:

– Дуже рідко. Якщо б ми робили дії, які можуть стратегічно відобразитися на геополітичних інтересах тих чи інших сторін, тоді б ми входили би в певні діалоги з іншими сторонами. Якщо це суто наше питання, а це суто наші питання, ми працюємо самі.

Щодо зміни президента в США з Байдена на Трампа, начальник ГУР зауважив:

– Ми все ж таки управління розвідки України, а не Сполучених Штатів. У нас свої спроможності. Ми користуємося спроможностями наших партнерів із різних країн, але у нас основа своя.

Російська система переживе Путіна

Буданов також прокоментував питання наступності влади в Росії, заявивши, що з відходом лідера РФ там нічого не зміниться, адже росіяни вибудували систему так, що наступник Путіна як мінімум перебуватиме у нинішній парадигмі.

– Концептуально все прораховано, тож наступник нічого не змінить. Все буде рухатися саме так, як і було, з невеличкими коригуваннями. Це система, – пояснив він.

Також голова ГУР порівняв ситуацію в Росії з Північною Кореєю, де тоталітарний режим тримається з 1950-х років завдяки системному підходу до підготовки наступників.

Раніше начальник розвідки повідомив, що Росія планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року.

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