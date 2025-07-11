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Буданов: Перемирие можно достичь до конца года, а прекращение огня – в ближайшие месяцы

Кирило Буданов
Фото: Офис президента

Перемирие должно быть достигнуто как можно скорее, задолго до конца этого года, сказал в интервью Bloomberg начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Перемирие должно быть достигнуто до конца года

Глава ГУР отметил, что достигнуть перемирия “задолго до конца этого года” реально, а прекращения огня — в ближайшие месяцы.

— Реально ли это сделать? Да. Сложно ли? Нет. Для этого нужны как минимум три стороны: Украина, Россия и США. И мы придем к этой позиции, — заявил он.

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Кроме того, он добавил, что США продолжат поддержку Украины в ближайшем будущем.

Еще тезисы начальника разведки:

  • Не стоит судить Трампа по характеристикам СМИ, его позиция последовательна.

Также он отметил, что поддержка США Украине продолжится “в ближайшем будущем”, и Вашингтон может отправить дополнительные системы ПВО.

— Позиция Трампа последовательна, судить о нем по медийным характеристикам не стоит. Как глава спецслужбы я знаю больше, — сказал Буданов.

  • РФ не захватит Донецкую область до конца года, однако намерена войти в Днепропетровскую на 10 км в глубину.

— Захватить всю Донецкую область до конца года России нереально, — сказал Буданов.

По его словам, у российских войск “есть политическая цель — объявить о заходе” в Днепропетровскую область и создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров.

  • КНДР на данный момент поставляет в Россию до 40% боеприпасов для продолжения войны в Украине.

— В настоящее время Северная Корея поставляет России до 40% боеприпасов для войны на Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой укрепляется, — сказал он.

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Война в УкраинеКирилл Буданов
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