Буданов: Перемирие можно достичь до конца года, а прекращение огня – в ближайшие месяцы
Перемирие должно быть достигнуто как можно скорее, задолго до конца этого года, сказал в интервью Bloomberg начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Перемирие должно быть достигнуто до конца года
Глава ГУР отметил, что достигнуть перемирия “задолго до конца этого года” реально, а прекращения огня — в ближайшие месяцы.
— Реально ли это сделать? Да. Сложно ли? Нет. Для этого нужны как минимум три стороны: Украина, Россия и США. И мы придем к этой позиции, — заявил он.
Кроме того, он добавил, что США продолжат поддержку Украины в ближайшем будущем.
Еще тезисы начальника разведки:
- Не стоит судить Трампа по характеристикам СМИ, его позиция последовательна.
Также он отметил, что поддержка США Украине продолжится “в ближайшем будущем”, и Вашингтон может отправить дополнительные системы ПВО.
— Позиция Трампа последовательна, судить о нем по медийным характеристикам не стоит. Как глава спецслужбы я знаю больше, — сказал Буданов.
- РФ не захватит Донецкую область до конца года, однако намерена войти в Днепропетровскую на 10 км в глубину.
— Захватить всю Донецкую область до конца года России нереально, — сказал Буданов.
По его словам, у российских войск “есть политическая цель — объявить о заходе” в Днепропетровскую область и создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров.
- КНДР на данный момент поставляет в Россию до 40% боеприпасов для продолжения войны в Украине.
— В настоящее время Северная Корея поставляет России до 40% боеприпасов для войны на Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой укрепляется, — сказал он.