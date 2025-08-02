Тактика “просачивания” и ДРГ: Сырский рассказал о действиях врага в районе Покровска

РФ наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

РФ активизировалась на трех участках фронта

Наиболее сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

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– Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях, – сообщил Сырский.

В частности, по его словам, россияне прибегают к тактике “тотальной просачивания” с наращиванием диверсионных действий в украинском тылу. Таким образом, они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются.

— Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых – поиск и уничтожение ДРГ противника, — добавляет главнокомандующий ВСУ.

Он сообщил, что посвятил день активной работе в войсках Донецкой области — посетил все командные пункты частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые ведут оборону на Покровском направлении. Познакомился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад.

К тому же, Сырский в деталях ознакомился с оперативной обстановкой на самых опасных участках фронта, а также обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидроновых тоннелей.

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