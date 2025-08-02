Россия усиливает попытки окружить Покровск – разведка Британии

Российские сухопутные войска усиливают попытки окружить Покровск, ключевой украинский логистический центр, который поддерживает операции на Донбассе.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании от 2 августа.

РФ пытается окружить Покровск

Британские аналитики отмечают, что в течение последней недели сухопутные войска РФ достигли постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, пытаясь обойти и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи.

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Россияне продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности, в направлении села Родинское, через которое проходит главный северный маршрут снабжения Покровска.

Также российские войска захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.

В отчете говорится, что по данным открытых источников 22 июля 2025 года, российские диверсионные и разведывательные группы пытались проникнуть в южную часть Покровска, но украинские силы провели операции по очистке территории.

Разведка Великобритании отмечает, что Покровск, вероятно, был приоритетным направлением для России с момента захвата Авдеевки в феврале 2024-го. Российские усилия против укрепленного города стоили России больших потерь в живой силе и материальных ресурсах.

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские подразделения удерживают позиции на фронте, особенно на Покровском направлении. Наибольшая интенсивность боев сейчас наблюдается в Покровске и Доброполье.

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