Тактика “просочування” і ДРГ: Сирський розповів про дії ворога у районі Покровська

РФ нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, найбільш напружена ситуація наразі на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

РФ активізувалась на трьох ділянках фронту

Найбільш складна ситуація наразі – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

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– Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках, – повідомив Сирський.

Зокрема, за словами Сирського, росіяни вдаються до тактики “тотального просочування” із нарощуванням диверсійних дій в українському тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються.

– Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника, – додає головнокомандувач ЗСУ.

Він повідомив, що присвятив день активній роботі у військах на Донеччині – відвідав всі командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад.

У деталях ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках, а також обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів.

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