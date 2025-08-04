Компания Axon из США будет сотрудничать с Украиной в противодействии российским БпЛА
Руководители американской компании Axon прибыли в Киев с предложением о сотрудничестве с украинскими производителями и обмене экспертизой в сфере противодействия БпЛА.
В Минобороны сообщили о переговорах, которые состоялись между заместителем министра Сергеем Боевым и генеральными директорами американских компаний Axon Риком Смитом и Dedrone by Axon Аадитьей Деваракондой.
Экспертиза в сфере противодействия БпЛА: что известно
Как отметил Сергей Боев, Украина столкнулась с серьезными вызовами по противодействию вражеским БпЛА для защиты населения, поэтому нас больше всего интересуют технологии РЭБ и дроны-перехватчики.
— Мы уже работаем с украинскими компаниями над масштабированием производства, но продолжаем поиск новых решений, — заявил замминистра.
В ходе переговоров стороны обсудили технические характеристики украинских потребностей и условия сотрудничества по возможному обмену опытом и информацией.
Американские предприниматели подчеркнули, что миру есть чему поучиться у Украины в практическом применении дронов.
— Наше предложение сегодня не о бизнесе, а о вопросах защиты людей. Мы вдохновлены украинскими военными и технологиями, которые они применяют, поэтому для нас честь работать вместе и перенимать этот опыт, – заявил генеральный директор компании Axon Рик Смит.