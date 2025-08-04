Компанія Axon із США співпрацюватиме з Україною у протидії російським БпЛА

Керівники американської компанії Axon прибули до Києва з пропозицією про співпрацю з українськими виробниками та обмін експертизою у сфері протидії БпЛА.

У Міноборони повідомили про переговори, які відбулися між заступником міністра Міноборони Сергієм Боєвим та генеральними директорами американських компаній Axon Ріком Смітом та Dedrone by Axon Аадією Деваракондою.

Експертиза у сфері протидії Б п ЛА : що відомо

Як зазначив Сергій Боєв, Україна зіткнулася із серйозними викликами щодо протидії ворожим БпЛА для захисту населення, тому нас найбільше цікавлять технології РЕБ та дрони-перехоплювачі.

Зараз дивляться

– Ми вже працюємо з українськими компаніями над масштабуванням виробництва, але продовжуємо пошук нових рішень, – заявив заступник міністра.

Під час переговорів сторони обговорили технічні характеристики українських потреб та умови співпраці щодо можливого обміну досвідом та інформацією.

Американські підприємці наголосили, що світу є чому повчитися в України у практичному застосуванні дронів.

– Наша пропозиція сьогодні не про бізнес, а про питання захисту людей. Ми натхненні українськими військовими та технологіями, які вони застосовують, тому для нас честь працювати разом та переймати цей досвід, – заявив генеральний директор компанії Axon Рік Сміт.

Джерело : Міноборони

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