Компанія Axon із США співпрацюватиме з Україною у протидії російським БпЛА
Керівники американської компанії Axon прибули до Києва з пропозицією про співпрацю з українськими виробниками та обмін експертизою у сфері протидії БпЛА.
У Міноборони повідомили про переговори, які відбулися між заступником міністра Міноборони Сергієм Боєвим та генеральними директорами американських компаній Axon Ріком Смітом та Dedrone by Axon Аадією Деваракондою.
Експертиза у сфері протидії БпЛА: що відомо
Як зазначив Сергій Боєв, Україна зіткнулася із серйозними викликами щодо протидії ворожим БпЛА для захисту населення, тому нас найбільше цікавлять технології РЕБ та дрони-перехоплювачі.
– Ми вже працюємо з українськими компаніями над масштабуванням виробництва, але продовжуємо пошук нових рішень, – заявив заступник міністра.
Під час переговорів сторони обговорили технічні характеристики українських потреб та умови співпраці щодо можливого обміну досвідом та інформацією.
Американські підприємці наголосили, що світу є чому повчитися в України у практичному застосуванні дронів.
– Наша пропозиція сьогодні не про бізнес, а про питання захисту людей. Ми натхненні українськими військовими та технологіями, які вони застосовують, тому для нас честь працювати разом та переймати цей досвід, – заявив генеральний директор компанії Axon Рік Сміт.