ВАКС избрал меру пресечения бывшему главе Луганской ОВА Гайдаю

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему главе Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Об этом сообщает ВАКС.

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Его подозревают в причастности к коррупционной схеме при закупках беспилотников и оборудования радиоэлектронной борьбы.

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По данным следствия, одна из воинских частей заключила контракт с частной компанией на почти 10 млн грн. Поставка FPV-дронов и средств РЭБ состоялась по завышенной цене, что привело к переплате около 80 тыс. долларов. После выполнения контракта представители фирмы передали участникам схемы откат в виде наличных.

Расследование ведут детективы НАБУ и прокуроры САП.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БпЛА и РЭБ. Среди подозреваемых — нардеп, экс-глава Луганской ОВА и командир воинской части НГУ.

О разоблачении коррупционной схемы НАБУ и САП сообщили 2 августа.

Бенефициару и директору предприятия-производителя БпЛА также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ.

Фото: Сергей Гайдай

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