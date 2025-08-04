НАБУ оголосило підозри Кузнєцову, Гайдаю та командиру НГУ у справі про дрони

НАБУ і САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми під час закупівлі БпЛА та РЕБ. Серед підозрюваних — нардеп, ексочільник Луганської ОВА та командир військової частини НГУ.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Корупція під час закупівлі дронів та РЕБ: оголошено підозри

Про викриття корупційної схеми НАБУ та САП повідомили 2 серпня. До оборудки були причетні нардеп, ексочільник Луганської ОВА, начальник МВА, командир військової частини Нацгвардії, а також бенефіціар підприємства і директорка компанії-виробника дронів.

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Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердив, що фігурантом-нардепом є Олексій Кузнєцов, членство якого призупинять на час розслідування.

– За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн, – повідомили у НАБУ.

Серед інших фігурантів, за даними ЗМІ, голова Мукачівської РДА й ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Фігурантам оголошено підозри за такими статтями:

ексголова Луганської ОВА – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

народний депутат – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

начальник МВА – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

командир військової частини Нацгвардії – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БпЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України;

директорка підприємства-виробника БпЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Бенефіціару та директорці підприємства-виробника БпЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За даними слідства, підозрювані за винагороду влаштовували людей на роботу та оформлювали їм бронювання, фактично блокуючи їхню мобілізацію до ЗСУ.

Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.

Деталі справи

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему під час закупівель безпілотників і засобів РЕБ. За ланими слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб систематично привласнювала бюджетні кошти, які органи місцевого самоврядування виділяли на підтримку Сил оборони.

Серед встановлених епізодів – закупівля систем РЕБ. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду.

За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько $80 тис. вартістю, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді “відкату” учасникам злочинної групи.

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