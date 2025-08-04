ВАКС обрав запобіжний захід колишньому очільнику Луганської ОВА Гайдаю

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому голові Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Про це повідомляє ВАКС.

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Його підозрюють у причетності до корупційної схеми під час закупівель безпілотників та обладнання радіоелектронної боротьби.

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За даними слідства, одна з військових частин уклала контракт із приватною компанією на майже 10 млн грн. Поставка FPV-дронів і засобів РЕБ відбулася за завищеною ціною, що призвело до переплати близько 80 тис. доларів. Після виконання контракту представники фірми передали учасникам схеми відкат у вигляді готівки.

Розслідування ведуть детективи НАБУ та прокурори САП.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми під час закупівлі БпЛА та РЕБ. Серед підозрюваних — нардеп, ексочільник Луганської ОВА та командир військової частини НГУ.

Про викриття корупційної схеми НАБУ та САП повідомили 2 серпня.

Бенефіціару та директорці підприємства-виробника БпЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Фото: Сергій Гайдай

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