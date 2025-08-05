Расставлял “видеоловушки” для ударов по Киеву: СБУ задержала ИТ-специалиста
Контрразведка СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который помогал врагу корректировать ракетно-дроновые атаки по столице и шпионил за перемещениями Сил обороны.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Задержание агента ФСБ в Киеве
Так, помогать российскому врагу согласился 24-летний ИТ-специалист столичного университета. Мужчина искал «легкие заработки» на телеграм-каналах, где на него и вышли агенты ФСБ.
По указанию своих кураторов мужчина фиксировал последствия воздушных атак по Киеву и следил за локациями украинской противовоздушной обороны.
Пособник врага за деньги ФСБ арендовал квартиры в многоэтажках, где в окнах устанавливал видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужб.
Это позволяло россиянам в режиме реального времени шпионить за потенциальными целями во время ударов для корректировки повторных ударов по Киеву.
В то же время агенты ФСБ использовали скрытую онлайн-трансляцию, надеясь обнаружить координаты боевых позиций украинской ПВО.
Кроме того, 24-летний агент расставлял аналогичные камеры слежения возле путей Укрзализныци, где, по мнению российской спецслужбы, могли двигаться военные эшелоны.
Агента ФСБ задержали “на горячем” в арендованном доме. У мужчины нашли видеокамеру и телефон с доказательствами его контактов с куратором из ФСБ.
Следователи СБУ сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Российские спецслужбы активно пытаются вербовать украинских подростков для совершения диверсий или терактов против Украины. Как предупредить и защитить детей от этого, читайте на Факты ICTV.