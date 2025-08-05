Розставляв “відеопастки” для ударів по Києву: СБУ затримала ІТ-фахівця

Контррозвідка СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який допомагав ворогу коригувати ракетно-дронові атаки по столиці та шпигував за переміщенням Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затримання агента ФСБ у Києві

Так, допомагати російському ворогу погодився 24-річний ІТ-фахівець столичного університету. Чоловік шукав “легкі заробітки” на телеграм-каналах, де на нього і вийшли агенти ФСБ.

Зараз дивляться

За вказівкою свої кураторів чоловік фіксував наслідки повітряних атак по Києву та стежив за локаціями української протиповітряної оборони.

Поплічник ворога за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхівках, де у вікнах встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Це давало змогу росіянам в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час ударів для коригування повторних ударів по Києву.

Водночас агенти ФСБ використовували приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

Крім того, 24-річний агент розставляв аналогічні камери стеження біля колій Укрзалізниці, де, на думку російської спецслужби, могли рухатись військові ешелони.

Агента ФСБ затримали “на гарячому” в орендованій оселі. У чоловіка знайшли відеокамеру та телефон із доказами його контактів з куратором з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.