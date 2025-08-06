Сырский о Курской операции: РФ потеряла 77 тыс. солдат, большинство целей достигнуты

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Курская наступательная операция достигла большинства поставленных целей и стала знаменательным событием в военной истории Украины.

Об этом Сырский сообщил в Facebook.

Курская наступательная операция: итоги года

6 августа 2024 года началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора.

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По словам Сырского, это был решительный шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины.

После тщательного планирования украинские подразделения смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику.

На пике операции Вооруженные силы Украины контролировали до 1 300 квадратных километров территории Курской области, деморализовав российский личный состав и вынудив перебросить туда значительные резервы.

Курская операция также обеспечила важный гуманитарный результат — 1 018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд, что позволило вернуть домой сотни украинских воинов.

Потери российских войск на Курщине за год

В течение года в зоне ответственности группировки войск Курск Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери.

Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, из них около 4 тысяч — граждане КНДР.

Уничтожено или повреждено 7 236 единиц вооружения и военной техники РФ, в частности:

211 танков,

1 083 боевые бронированные машины,

907 артиллерийских систем,

1 самолет,

3 вертолета,

15 средств противовоздушной обороны,

2 795 единиц автотранспорта.

Противник смог восстановить утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку и перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб.

— Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства. По состоянию на сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки, — заявил Александр Сырский.

Ранее Александр Сырский сообщал, что российская армия потеряла на Курщине около 80 тыс. военных.

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