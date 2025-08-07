Карта боевых действий на 7 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 147 боевых столкновений.

Российские войска нанесли 87 авиаударов, в том числе сбросили 157 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, совершили 6 074 обстрела, из них 111 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 073 дрона-камикадзе.

Сейчас смотрят

Такие данные по состоянию на 08:00 7 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 7 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 7 августа 2025

Ситуация в Украине на 7 августа 2025 года

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и осуществил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загризово, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголове, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка.

На Северском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Переезного и Выемки.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультыне и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверовое, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филия.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отразили шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери противника на 7 августа 2025 года

личного состава – около 1 060 310 (+1 040) человек;

танков – 11076 (+4);

боевых бронированных машин – 23 095 (+4);

артиллерийских систем – 31 180 (+47);

РСЗО – 1456 (+1);

средств ПВО – 1203;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 930 (+163);

крылатых ракет – 3 555;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 57 605 (+130);

специальной техники – 3 936.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.