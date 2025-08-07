На Закарпатье нашли мертвым пограничника: что известно
В Закарпатской области в Ужгородском районе умер пограничник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ГНСУ Андрея Демченко.
На Закарпатье застрелился пограничник
Накануне сетью распространилась информация о гибели пограничника. Местный журналист Виталий Глагола проинформировал, что инцидент произошел сегодня около 12:00 на ВВС Паладь-Комаровцы.
— Во время несения службы военнослужащий Чопского пограничного отряда покончил с собой из табельного пистолета ПМ. Военнослужащий 1992 года, — написал журналист.
Другие подробности пока не известны. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
ОПС Паладь-Комаровцы – это отдел пограничной службы в селе Паладь-Комаровцы, что в Ужгородском районе Закарпатской области.
Это одно из подразделений Государственной пограничной службы Украины, которое отвечает за охрану участка государственной границы, в частности, на границе с Венгрией.