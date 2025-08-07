На Закарпатті знайшли мертвим прикордонника: що відомо
У Закарпатській області в Ужгородському районі помер прикордонник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.
На Закарпатті застрелився прикордонник
Напередодні мережею поширилася інформація про загибель прикордонника. Місцевий журналіст Віталій Глагола проінформував, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС Паладь-Комарівці.
– Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження, – написав журналіст.
Інші подробиці наразі не відомі. Зараз на місці надзвичайної події працює поліція.
ВПС Паладь-Комарівці – це відділ прикордонної служби у селі Паладь-Комарівці, що в Ужгородському районі Закарпатської області.
Це один із підрозділів Державної прикордонної служби України, який відповідає за охорону ділянки державного кордону, зокрема на кордоні з Угорщиною.