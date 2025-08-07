Укр Рус
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

На Закарпатті знайшли мертвим прикордонника: що відомо

ДПСУ
Фото: Держприкордонслужба

У Закарпатській області в Ужгородському районі помер прикордонник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

На Закарпатті застрелився прикордонник

Напередодні мережею поширилася інформація про загибель прикордонника. Місцевий журналіст Віталій Глагола проінформував, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС Паладь-Комарівці.

– Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження, – написав журналіст.

Інші подробиці наразі не відомі. Зараз на місці надзвичайної події працює поліція.

ВПС Паладь-Комарівці – це відділ прикордонної служби у селі Паладь-Комарівці, що в Ужгородському районі Закарпатської області.

Це один із підрозділів Державної прикордонної служби України, який відповідає за охорону ділянки державного кордону, зокрема на кордоні з Угорщиною.

