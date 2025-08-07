В Украине обяжут работников ТЦК носить бодикамеры: Шмыгаль озвучил дату

Министерство обороны Украины усиливает прозрачность работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Работников ТЦК обяжут носить бодикамеры.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.

Видеофиксация станет обязательной для всех работников ТЦК

С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность для нарушителей.

По словам министра, этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон взаимодействия.

Видеофиксация должна предотвратить возможные злоупотребления и конфликтные ситуации.

В настоящее время обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%.

Минобороны продолжает работу по закупке дополнительных средств для полного оснащения всех работников территориальных центров комплектования необходимым оборудованием.

В частности, 2 августа в Виннице произошел конфликт между гражданами и военнослужащими ТЦК – люди пытались штурмовать помещение стадиона, где удерживаются мобилизованные.

3 августа в селе Бужское Николаевской области гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, напали на военнослужащих ТЦК и представителя Национальной полиции во время мероприятий оповещения.

5 августа в Черкассах мужчина с гранатой пытался взять в заложники сотрудников ТЦК, что вынудило правоохранителей принять экстренные меры для урегулирования ситуации.

Однако, согласно официальному отчету Сухопутных войск ВСУ за июль 2025 года, из всех обращений о нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК 86% оказались фейками и манипуляциями.

