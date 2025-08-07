В Украине обяжут работников ТЦК носить бодикамеры: Шмыгаль озвучил дату
Министерство обороны Украины усиливает прозрачность работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Работников ТЦК обяжут носить бодикамеры.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.
Видеофиксация станет обязательной для всех работников ТЦК
С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность для нарушителей.
По словам министра, этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон взаимодействия.
Видеофиксация должна предотвратить возможные злоупотребления и конфликтные ситуации.
В настоящее время обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%.
Минобороны продолжает работу по закупке дополнительных средств для полного оснащения всех работников территориальных центров комплектования необходимым оборудованием.
В частности, 2 августа в Виннице произошел конфликт между гражданами и военнослужащими ТЦК – люди пытались штурмовать помещение стадиона, где удерживаются мобилизованные.
3 августа в селе Бужское Николаевской области гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, напали на военнослужащих ТЦК и представителя Национальной полиции во время мероприятий оповещения.
5 августа в Черкассах мужчина с гранатой пытался взять в заложники сотрудников ТЦК, что вынудило правоохранителей принять экстренные меры для урегулирования ситуации.
Однако, согласно официальному отчету Сухопутных войск ВСУ за июль 2025 года, из всех обращений о нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК 86% оказались фейками и манипуляциями.