В Україні зобов’яжуть працівників ТЦК носити бодікамери: Шмигаль озвучив дату

Міністерство оборони України посилює прозорість роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Працівників ТЦК зобов’яжуть носити бодікамери.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

Відеофіксація стане обов’язковою для всіх працівників ТЦК

З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність для порушників.

За словами міністра, цей крок дасть змогу забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін взаємодії.

Відеофіксація має запобігти можливим зловживанням та конфліктним ситуаціям.

Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%.

Міноборони продовжує роботу із закупівлі додаткових засобів для повного оснащення всіх працівників територіальних центрів комплектування необхідним обладнанням.

Нове правило запроваджується на тлі регулярних інцидентів за участю працівників територіальних центрів комплектування.

Зокрема, 2 серпня у Вінниці стався конфлікт між громадянами та військовослужбовцями ТЦК – люди намагалися штурмувати приміщення стадіону, де утримуються мобілізовані.

3 серпня у селі Бузьке Миколаївської області цивільні, озброєні битами та металевими трубами, напали на військовослужбовців ТЦК та представника Національної поліції під час заходів оповіщення.

5 серпня у Черкасах чоловік із гранатою намагався взяти в заручники співробітників ТЦК, що змусило правоохоронців вжити екстрених заходів для врегулювання ситуації.

Однак, згідно з офіційним звітом Сухопутних військ ЗСУ за липень 2025 року, з усіх звернень, щодо порушень з боку військовослужбовців ТЦК 86% виявилися фейками та маніпуляціями.

