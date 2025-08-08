Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цо достигли договоренностей об усилении двустороннего сотрудничества в инфраструктурной сфере, включая строительство моста через реку Тиса.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины и министра иностранных дел Румынии.

Двусторонние переговоры охватили ключевые направления сотрудничества

Диалог между украинской и румынской сторонами коснулся широкого спектра вопросов стратегического партнерства.

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Среди приоритетных тем — ускорение евроинтеграционных процессов, развитие оборонно-промышленной кооперации, привлечение румынского капитала к восстановлению Украины и реализации масштабных транспортных проектов.

— Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе приобретения членства, — заявила Юлия Свириденко.

Особое внимание участники переговоров уделили перспективам развития военно-технического сотрудничества, прежде всего в сфере совместного производства оборонной продукции.

В качестве потенциальной модели рассматривается датский опыт прямого финансирования производства военной продукции на украинской территории.

Свириденко также инициировала приглашение румынского специального представителя по реконструкции в Киев в сопровождении представительной бизнес-миссии для выработки конкретных программ участия румынских предприятий в восстановительных процессах.

Румынская сторона положительно отреагировала на предложение об углублении экономического взаимодействия в рамках восстановления украинской экономики.

Напомним, что вчера, 7 августа, в тестовом режиме стартовал прямой поезд из Киева в Будапешт.

Два специальных вагона отправились в румынскую столицу через Кишинев и должны вернуться в Киев сегодня.

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