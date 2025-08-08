Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Україна та Румунія планують збудувати міст через річку Тису

Київ і Бухарест домовилися про спільні інфраструктурні проєкти: подробиці
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цо досягли домовленостей про посилення двосторонньої співпраці в інфраструктурній сфері, зокрема спорудження мосту через річку Тиса.

Про це йшлося  під час зустрічі прем’єр-міністра України та міністра закордонних справ Румунії.

Двосторонні переговори охопили ключові напрями співробітництва

Діалог між українською та румунською сторонами торкнувся широкого спектру питань стратегічного партнерства.

Серед пріоритетних тем – прискорення євроінтеграційних процесів, розбудова оборонно-промислової кооперації, залучення румунського капіталу до відновлення України та втілення масштабних транспортних проєктів.

— Україна та Румунія мають спільне бачення майбутнього нашого регіону в Європейському Союзі. Ми цінуємо підтримку Румунії на цьому шляху та налаштовані ще тісніше координувати зусилля у процесі набуття членства, – заявила Юлія Свириденко.

Особливу увагу учасники переговорів приділили перспективам розвитку військово-технічної співпраці, насамперед у сфері спільного виробництва оборонної продукції.

Як потенційна модель, розглядається данський досвід прямого фінансування виготовлення військових товарів на українській території.

Свириденко також ініціювала запрошення румунського спеціального представника з реконструкції до Києва у супроводі представницької бізнес-місії для вироблення конкретних програм участі румунських підприємств у відбудовних процесах.

Румунська сторона позитивно відреагувала на пропозицію щодо поглиблення економічної взаємодії в межах відновлення української економіки.

Нагадаємо, що вчора 7 серпня у тестовому режимі стартував прямий потяг з Києва до Будапешту.

Два спеціальні вагони вирушили до румунської столиці через Кишинів і мають повернутися до Києва сьогодні.

