В МОН объяснили, как будет работать государственная программа поддержки єЯсла

В Министерстве образования объяснили механизм работы государственной программы єЯсла, которая предусматривает предоставление денежных ваучеров работающим матерям для оплаты услуг по уходу за детьми.

Об этом рассказала заместитель министра образования Анастасия Коновалова.

Деньги пойдут за ребенком в любое лицензированное учреждение

На первом чтении в Верховной Раде рассматривается законопроект О поддержке семей с детьми, который предусматривает помощь детям от нуля до трех лет.

Сейчас смотрят

Министерство работает над расширением программы до шести лет — до окончания дошкольного образования.

— Это будет денежный ваучер в Дії. Его будут давать работающим мамам, которым больше всего нужна услуга по уходу, — пояснила Анастасия Коновалова.

Сама образовательная услуга остается бесплатной, а государственная поддержка станет дополнительным ваучером.

Средства будут направляться в детский сад — коммунальный, частный или ФЛП.

Финансирование будет осуществлять Министерство социальной политики, а реализовываться программа будет через сеть лицензированных учебных заведений всех форм собственности.

Принцип “деньги следуют за ребенком” будет создавать конкуренцию даже между коммунальными садами за качество услуг, поскольку мама сможет выбирать, куда пойти.

Это также будет означать поддержку частного сектора через снижение порога входа и удешевление услуг.

Сейчас Минэкономики предоставляет гранты до миллиона гривен на открытие частных детских садов.

Частный сектор планируют поддерживать как источник рабочих мест и налогов, однако ключевой остается огромная сеть коммунальных учреждений.

єЯсла: когда заработает программа

В конце августа планируется сбор общин для обсуждения механизма реализации политики вместе с Минсоцполитики.

Собственное финансирование программы планируется запустить в начале 2026 года после голосования народных депутатов.

Как отметила замминистра, это не только изменения для детских садов, а комплексная политика, включающая помощь при рождении и другие важные изменения для улучшения демографической ситуации.

Параллельно готовится проект со Всемирным банком на $30 млн для реализации политики в качестве стартового капитала на открытие новых локаций.

Средства в виде субвенции будут направляться в общины, а с сентября 2026 года планируется запустить проект с фокусом на прифронтовые территории, где можно открыть небольшие группы на пять детей в местах с имеющимися укрытиями.

В этом же интервью Анастасия Коновалова заявила, что в настоящее время на прифронтовых территориях дети посещают детский сад только 4 часа в неделю. Это связано непосредственно с ситуацией безопасности и нехваткой укрытий.

Ранее сообщалось, что в рамках программы єЯсла родители будут иметь выбор между возвращением на работу после года ребенка с получением 8 тыс. гривен ежемесячно или сохранением соцвзносов до трехлетия малыша при домашнем воспитании.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.