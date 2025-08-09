У МОН пояснили, як працюватиме державна програма підтримки єЯсла

У Міністерстві освіти пояснили механізм роботи державної програми єЯсла, яка передбачає надання грошових ваучерів матерям, що працюють, для оплати послуг догляду за дітьми.

Про це розповіла заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова.

Гроші підуть за дитиною у будь-який ліцензований заклад

На першому читанні у Верховній Раді розглядається законопроєкт Про підтримку сімей з дітьми, який передбачає допомогу дітям від нуля до трьох років.

Міністерство працює над розширенням програми до шести років – до закінчення дошкільної освіти.

— Це буде грошовий ваучер в Дії. Його будуть давати мамам, що працюють, яким найбільше потрібна послуга з догляду, — пояснила Анастасія Коновалова.

Сама освітня послуга залишається безкоштовною, а державна підтримка стане додатковим ваучером.

Кошти спрямовуватимуться до дитсадка – комунального, приватного або ФОП.

Фінансування здійснюватиме Міністерство соціальної політики, а реалізовуватиметься програма через мережу ліцензованих закладів освіти всіх форм власності.

Принцип “гроші ходять за дитиною” створюватиме конкуренцію навіть між комунальними садками за якість послуг, оскільки мама зможе обирати, куди піти.

Це також означатиме підтримку приватного сектора через зниження порогу входу та здешевлення послуг.

Наразі Мінекономіки надає гранти до мільйона гривень на відкриття приватних дитячих садочків.

Приватний сектор планують підтримувати як джерело робочих місць та податків, проте ключовою залишається величезна мережа комунальних закладів.

єЯсла: коли запрацює програма

Наприкінці серпня планується збирання громад для обговорення механізму реалізації політики разом з Мінсоцполітики.

Власне фінансування програми планують запустити на початок 2026 року після голосування народних депутатів.

Як зазначили заступниця міністра, це не лише зміни для дитсадків, а комплексна політика, що передбачає допомогу при народженні та інші важливі зміни для покращення демографічної ситуації.

Паралельно готується проєкт зі Світовим банком на $30 млн для реалізації політики як стартовий капітал на відкриття нових локацій.

Кошти у вигляді субвенції спускатимуться в громади, а з вересня 2026 року планують запустити проєкт з фокусом на прифронтові території, де можна відкрити невеликі групи на п’ять дітей у місцях з наявними укриттями.

У цьому ж інтерв’ю Анастасія Коновалова заявила, що наразі на прифронтових територіях діти відвідують садочок лише 4 години на тиждень. Це пов’язано з безпековою ситуацією та нестачею укриттів.

Раніше повідомлялося, що в рамках програми єЯсла батьки матимуть вибір між поверненням на роботу після року дитини з отриманням 8 тис. гривень щомісяця або збереженням соцвнесків до триріччя малюка при домашньому вихованні.

