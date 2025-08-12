Партизаны разведали штаб в Севастополе, откуда руководят ударами по Югу Украины

Главное На территории авиазавода в Севастополе действует штаб, где россияне координируют удары по южным регионам.

Наличие командного пункта влияет на интенсивность атак по Херсону, Николаеву и Запорожью.

Информация о расположении командного пункта передана Силам обороны Украины.

В оккупированном Севастополе агенты партизанского движения Атеш разведали территорию бывшего Севастопольского авиационного завода (“вертолетка”) — сейчас это филиал предприятия Авиакомплект, который активно участвует в обеспечении Росавиации.

Об этом сообщается в телеграм-канале движения Атеш.

Центр координации ударов по Югу Украины

По данным Атеш, именно “вертолетка” стала центром координации российских авиаударов по Югу Украины.

Так, на территории предприятия находится командный пункт, где военные планируют боевые вылеты на Юг Украины. Именно здесь принимают решения о целях и координации авиаударов.

— По данным наших источников, туда регулярно прибывают офицеры Военно-космических сил РФ из Джанкоя и Ростова-на-Дону. Здесь координируют удары, обслуживают экипажи, проходят подготовку и восстановление группы вертолетов, — отмечают партизаны.

Наличие такого координационного центра напрямую влияет на интенсивность ударов по мирным городам Юга — Херсону, Николаеву, Запорожью.

В Атеш подчеркнули, что данные о персонале, технике и деятельности “вертолетки” уже передали Силам обороны Украины.

Фото: Атеш

