€500 млн на закупівлю газу: Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну угоду

НАК Нафтогаз України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Нафтогаз отримає €500 млн від ЄБРР на закупівлю газу

За її словами, це найбільший проєкт банку в нашій країні, але найважливіше те, що вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.

– Це дасть змогу Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими, – пояснила Свириденко.

У Нафтогазі заявили, що закуповуватимуть газ на конкурентних умовах у більше ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET), яка об’єднує понад 120 європейських компаній.

– Дякую ЄБРР та всім партнерам за довіру та підтримку. Вдячний уряду України за зусилля, спрямовані на посилення спроможностей Нафтогазу. Це чіткий сигнал, що наші партнери розуміють масштаб загроз, які створює Росія. Енергетична безпека сьогодні та енергонезалежність у майбутньому — наш стратегічний пріоритет, — зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Як відомо, Нафтогаз України, який забезпечує блакитним паливом 12,5 млн українських домогосподарств, продовжить постачати газ населенню за незмінною ціною 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року.

