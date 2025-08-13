ООН сообщает о резком росте числа погибших и раненых гражданских лиц в Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала в июле 2025 года не менее 1 674 пострадавших в результате войны среди мирного населения. Это самый высокий показатель с мая 2022 года.

Жертвы среди гражданского населения в июле – данные ООН

— В июле 2025 года было зафиксировано не менее 1 674 жертв среди гражданских лиц (286 погибших и 1 388 раненых), что является новым месячным рекордом с мая 2022 года. По сравнению с июлем 2024 года, в июле 2025 года количество погибших и раненых гражданских лиц выросло на 22,5%, — отметили в миссии.

Основным фактором роста числа жертв стало более активное применение российскими военными авиабомб. В июле из-за авиабомб пострадало 276 человек. Среди них 67 погибших и 209 раненых. В июне от авиабомб пострадало 114 человек (34 погибших и 80 раненых).

При этом количество пострадавших от ударов ракетами дальнего радиуса действия и баражующими боеприпасами в июле уменьшилось примерно на 20% по сравнению с июнем.

Сейчас смотрят

Однако эти атаки по-прежнему оставались серьезной угрозой для мирного населения. Они привели к почти 40% всех жертв среди гражданских лиц, особенно в крупных городах — Киеве, Днепре и Харькове.

Еще 24% от общего числа пострадавших (64 погибших и 337 раненых) приходится на атаки беспилотниками ближнего радиуса действия.

Напомним, в апреле этого года погибло не менее 209 мирных украинцев, 1 146 были ранены в результате воздушных ударов РФ.

По данным мониторинговой миссии ООН, апрель стал самым смертоносным месяцем в Украине с сентября 2024 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.