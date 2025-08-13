Надо заканчивать эту войну: Зеленский после более 30 консультаций с партнерами

На днях Украина провела более 30 бесед и консультаций с партнерами со всего мира по принуждению России к честному миру.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Переговоры о принуждении РФ к миру: что известно

Глава украинского государства отметил, что несмотря на то, что переговоры велись с представителями разных частей мира и этот вопрос в мире имеет разные точки зрения, у партнеров общие позиции.

– Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что российские агрессоры готовятся завершать свою войну против Украины.

Однако скоординированные усилия и совместные шаги Украины, Европы, США и в целом всех стран, которые хотят мира, “точно могут принудить РФ к миру”.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает закончить эту войну.

Источник : Офис президента

