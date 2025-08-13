Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Треба закінчувати цю війну: Зеленський після понад 30 консультацій із партнерами

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Днями Україна провела понад 30 розмов та консультацій з партнерами з усього світу щодо примусу Росії до чесного миру. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

Перемовини щодо примусу РФ до миру: що відомо

Очільник української держави зазначив, що попри те, що розмови відбувалися з представниками різних частин світу та це питання у світі має різні бачення, партнери мають спільні позиції. 

Зараз дивляться

– Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії, – наголосив Зеленський. 

За його словами, наразі немає жодної ознаки того, що російські агресори готуються завершувати свою війну проти України. 

Однак скоординовані зусилля та спільні кроки України, Європи, США та загалом усіх країн, які хочуть миру, “точно можуть примусити РФ до миру”.

Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає закінчити цю війну. 

Читайте також
Переговори Зеленського, Трампа та лідерів ЄС 13 серпня: відомий графік
Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Джерело: Офіс президента

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь