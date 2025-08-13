Треба закінчувати цю війну: Зеленський після понад 30 консультацій із партнерами

Днями Україна провела понад 30 розмов та консультацій з партнерами з усього світу щодо примусу Росії до чесного миру.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Перемовини щодо примусу РФ до миру: що відомо

Очільник української держави зазначив, що попри те, що розмови відбувалися з представниками різних частин світу та це питання у світі має різні бачення, партнери мають спільні позиції.

– Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії, – наголосив Зеленський.

За його словами, наразі немає жодної ознаки того, що російські агресори готуються завершувати свою війну проти України.

Однак скоординовані зусилля та спільні кроки України, Європи, США та загалом усіх країн, які хочуть миру, “точно можуть примусити РФ до миру”.

Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає закінчити цю війну.

Джерело : Офіс президента

