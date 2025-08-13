Зеленский прибыл в Берлин: что известно о программе визита

В среду, 13 августа, президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин для видеоконференции с лидерами ЕС, генсекретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом известно из видео, опубликованного Офисом президента.

Зеленский в Берлине: какие встречи запланировали для президента

На видео можно увидеть, как Зеленский спускается по трапу самолета в Берлине. На взлетной полосе его встретили посол Украины в Германии и официальные лица.

Отметим, что сначала украинский президент встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, после чего лидеры примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, президентом США Трампом и генсекретарем НАТО.

После этой встречи, около 17 часов по Киеву, ожидаются заявления руководителей Украины и Германии для СМИ.

Также 13 августа должно пройти онлайн-заседание коалиции желающих.

