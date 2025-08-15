Укр Рус
Покровск очищен от российских диверсионных групп: 7 корпус ДШВ о ситуации в городе

Покровск очищен от ДРГ: как выглядит сегодня, 15 августа

Город Покровск в Донецкой области полностью очищен от российских диверсионно-разведывательных групп.

Очистка Покровска от российских ДРГ

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины показал, как выглядит сегодня Покровск после очистки от российских диверсантов.

— Силами 7 корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и единичных россиян, — говорится в сообщении.

В 7 корпусе ДШВ подчеркнули, что в Покровске сейчас работают украинские военные и перемещаются местные жители.

Однако передвижение по самому Покровску существенно ограничено, но попасть в город возможно, резюмировали в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В пятницу, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Ставки уделил внимание ситуации на фронте и Покровском направлении.

По его словам, Силы обороны Украины противодействуют попыткам российских оккупантов закрепиться, увеличивая давление на них. Как заявил глава государства, Украина имеет успехи.

Он рассказал, что очень результативно действуют подразделения 79 и 82 десантно-штурмовых бригад возле Доброполья.

Кроме этого, сегодня уже есть решение о дополнительном усилении этого и других направлений в Донецкой области, подчеркнул президент Украины.

Фото: 7 корпус ДШВ

