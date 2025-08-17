Укр Рус
Виктория Яснопольская, журналист
4 мин.

Была незрячей 10 лет: в Канаде женщине восстановили зрение, имплантировав в глаз ее зуб

Главное
  • 75-летняя жительница Канады потеряла зрение из-за аутоиммунного заболевания.
  • Женщине имплантировали протез роговицы на штифте, изготовленном из зуба.
  • Такую пересадку впервые сделали 33-летнему канадцу Бренту Чепмену.
операція без наркозу в Чехії
Фото: Pixabay

75-летняя Гейл Лейн из Канады, которая десять лет назад потеряла зрение, смогла наконец увидеть своего мужа и собаку.

Произошло это после того, как женщине в глаз имплантировали зуб.

Женщине восстановили зрение благодаря имплантации зуба в глаз

Сообщается, что женщина потеряла зрение десять лет назад после того, как аутоиммунное заболевание оставило шрамы на роговице — хрусталиках в передней части глаза.

Однако в феврале все изменилось после того, как она стала одной из трех пациентов, перенесших редкую операцию под названием остео-одонто-кератопротезирование (ООКП).

Двухэтапная операция, также известная как операция “зуб в глазу”, включала в себя имплантацию в глазницу протеза роговицы на штифте, изготовленном из ее зуба.

В течение следующих недель к Гейл постепенно вернулась способность видеть.

Сначала она научилась различать свет и тьму, а позже, по мере того как ее зрение улучшалось, она снова смогла видеть движения, в том числе радостное виляние хвоста служебной собаки ее партнера.

Как объяснили хирурги, процесс начинается с удаления зуба, который разрезается вдоль, а затем полируется до образования гладкой пластины.

Затем в нем просверливают отверстие, чтобы создать пространство для установки оптического устройства — протеза роговицы, который фиксируется на месте цементом.

Затем комбинированная зубная пластина и оптическое устройство, известное как OOKP, имплантируется в щеку на три месяца, за это время она может сформировать соединительную ткань и кровеносные сосуды.

Это крайне важно для того, чтобы избежать отторжения, когда его пришьют к глазнице пациента, как правило, поверх протеза — искусственного глаза.

Напомним, что первым человеком в Канаде, которому для восстановления зрения имплантировали в глаз собственный зуб, стал 33-летний Брент Чепмен.

За последние два десятилетия он перенес 50 операций, чтобы восстановить способность видеть.

Источник: Daily Mail

