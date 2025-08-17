Була незрячою 10 років: у Канаді жінці відновили зір, імплантувавши в око її зуб

Головне 75-річна жителька Канади втратила зір через аутоімунне захворювання.

Жінці імплантували протез рогівки на штифті, виготовленому із зуба.

Таку пересадку вперше зробили 33-річному канадцю Бренту Чепмену.

75-річна Гейл Лейн із Канади, яка десять років тому втратила зір, змогла нарешті побачити свого чоловіка та собаку.

Сталося це після того, як жінці в око імплантували зуб.

Жінці відновили зір завдяки імплантації зуба в око

Повідомляється, що жінка втратила зір десять років тому після того, як аутоімунне захворювання залишило шрами на рогівці – кришталиках в передній частині ока.

Зараз дивляться

Однак у лютому все змінилося після того, як вона стала однією з трьох пацієнтів, яким зробили рідкісну операцію під назвою остео-одонто-кератопротезування (ООКП).

Двохетапна операція, також відома як операція “зуб в оці”, передбачає імплантацію в очну ямку протеза рогівки на штифті, виготовленому з її зуба.

Протягом наступних тижнів до Гейл поступово повернулася здатність бачити.

Спочатку вона навчилася розрізняти світло й темряву, а пізніше, коли зір поліпшувався, вона знову змогла бачити рухи, зокрема й радісне виляння хвоста службового собаки її партнера.

Як пояснили хірурги, процес починається з видалення зуба, який розрізається вздовж, а потім полірується до утворення гладкої пластини.

Потім в ньому просвердлюють отвір, щоб створити простір для установки оптичного пристрою – протеза рогівки, який фіксується на місці цементом.

Потім комбінована зубна пластина й оптичний пристрій, відомий як OOKP, імплантується в щоку на три місяці для формування сполучної тканини і кровоносних судин.

Це вкрай важливо для того, щоб запобігти відторгненню, коли його пришиють до очниці пацієнта, як правило, поверх протеза – штучного ока.

Нагадаємо, що першою людиною в Канаді, якій для відновлення зору імплантували в око власний зуб, став 33-річний Брент Чепмен.

За останні два десятиліття він переніс 50 операцій, щоби відновити здатність бачити.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.