Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов РФ с ИИ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 августа о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против производителей дронов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Соответствующий указ главы государства №599/2025 обнародован на сайте Офиса президента 16 августа.

Санкции Украины против разработчиков российских дронов с ИИ

Согласно информации в приложениях к документу, сайнкции применены против 39 физических и 55 юридических лиц (43 российские компании, 10 китайских и две белорусские).

Сейчас смотрят

— Речь идет о введении санкций против российского военно-промышленного комплекса, направленных на производителей БпЛА с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков, — пояснили в ОП.

Среди них — ключевые разработчики дронов и центры, разрабатывающие ИИ-решения для дронов (Zala Аэро, Умные птицы, КБ Восток, Нейролаб, Центр беспилотных систем и технологий), а также поставщики электроники из Китая и Беларуси.

8 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении пяти компаний, зарегистрированных в Китае.

Они касаются китайских производителей компонентов к Шахедам, которые нашли в дронах, которыми РФ ночью 4 июля атаковала Киев.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.