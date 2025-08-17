Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Школьные каникулы 2025-2026 в Украине: ориентировочные даты и продолжительность
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов РФ с ИИ

Володимир Зеленський 
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 августа о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против производителей дронов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Соответствующий указ главы государства №599/2025 обнародован на сайте Офиса президента 16 августа.

Санкции Украины против разработчиков российских дронов с ИИ

Согласно информации в приложениях к документу, сайнкции применены против 39 физических и 55 юридических лиц (43 российские компании, 10 китайских и две белорусские).

Сейчас смотрят

— Речь идет о введении санкций против российского военно-промышленного комплекса, направленных на производителей БпЛА с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков, — пояснили в ОП.

Среди них — ключевые разработчики дронов и центры, разрабатывающие ИИ-решения для дронов (Zala Аэро, Умные птицы, КБ Восток, Нейролаб, Центр беспилотных систем и технологий), а также поставщики электроники из Китая и Беларуси.

8 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении пяти компаний, зарегистрированных в Китае.

Они касаются китайских производителей компонентов к Шахедам, которые нашли в дронах, которыми РФ ночью 4 июля атаковала Киев.

Читайте также
Зеленский ввел санкции против Росатома и энергетических компаний РФ
Володимир Зеленський

Источник: Офис президента

Связанные темы:

БеларусьБезпілотникиВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийДрониКитайСНБОСанкції проти РосіїШтучний інтелект
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь