Зеленський запровадив санкції проти розробників дронів РФ із ШІ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 серпня щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти виробників дронів із використанням штучного інтелекту (ШІ).

Відповідний указ глави держави №599/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента 16 серпня.

Санкції України проти розробників російських дронів із ШІ

Згідно з інформацією в додатках до документа, сайнкції застосовані проти 39 фізичних та 55 юридичних осіб (43 російські компанії, 10 китайських та дві білоруські).

– Ідеться про запровадження санкцій проти російського військово-промислового комплексу, спрямованих на виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників, – пояснилди в ОП.

Серед них – ключові розробники дронів і центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів (Zala Аеро, Розумні птахи, КБ Восток, Нейролаб, Центр безпілотних систем і технологій), а також постачальники електроніки з Китаю та Білорусі.

8 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо п’яти компаній, зареєстрованих у Китаї.

Вони стосуються китайських виробників компонентів до Шахедів, які знайшли у дронах, якими РФ вночі 4 липня атакувала Київ.

Джерело : Офіс президента

