События ночи 18 августа: взрывы в Харькове, Сумах и Одессе, Зеленский в Вашингтоне

В ночь на 18 августа российские дроны ударили по многоэтажке в Харькове.

В Сумах из-за удара баллистики начался пожар, а в Одессе враг атаковал объект топливно-энергетической инфраструктуры.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 18 августа – в подборке Фактов ICTV.

Атака на Харьков

Удар баллистикой по Сумам

Дроновая атака на Одессу

Зеленский прибыл в Вашингтон

Ракета Фламинго

Атака на Харьков

Ночью 18 августа российская армия нанесла удар по Харькову ударными БПЛА типа Герань 2, четыре из которых попали в пятиэтажный дом.

На месте попадания возникло несколько пожаров, обрушились бетонные перекрытия, а люди оказались под завалами.

Кроме того, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов и более 15 автомобилей. Также один беспилотник упал на землю и повредил торговые киоски.

На данный момент известно о четырех погибших, среди которых двухлетний мальчик. Еще 18 человек получили ранения.

Удар баллистикой по Сумам

Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Сум, а именно — повредил здание одного из учебных заведений города.

Взрывной волной там повреждены фасады, выбиты окна и двери.

Известно, что люди не пострадали.

Дроновая атака на Одессу

Российские войска атаковали пригород Одессы ударными беспилотниками, попав по объекту топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажному зданию.

На месте вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд Укрзализныци.

Люди во время обстрела не пострадали.

Зеленский прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон накануне встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

К этой встрече также должны присоединиться ряд европейских лидеров.

Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение и выразил надежду на длительный мир.

Также украинский лидер отметил, что Украине нужен не только мир, но и гарантии безопасности.

Ракета Фламинго

В Украине начали производить дальнобойную ракету Фламинго , дальность полета которой достигает более 3 тыс. километров.

Эти ракеты производит одна из ведущих оборонных компаний страны – Fire Point, и их уже запустили в серийное производство.

Известно, что боевая часть ракеты Фламинго весит 1 тонну.

При этом она может развивать скорость до 950 км/ч и находиться в воздухе около четырех часов.

