События ночи 18 августа: взрывы в Харькове, Сумах и Одессе, Зеленский в Вашингтоне
В ночь на 18 августа российские дроны ударили по многоэтажке в Харькове.
В Сумах из-за удара баллистики начался пожар, а в Одессе враг атаковал объект топливно-энергетической инфраструктуры.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 18 августа – в подборке Фактов ICTV.
Атака на Харьков
Ночью 18 августа российская армия нанесла удар по Харькову ударными БПЛА типа Герань 2, четыре из которых попали в пятиэтажный дом.
На месте попадания возникло несколько пожаров, обрушились бетонные перекрытия, а люди оказались под завалами.
Кроме того, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов и более 15 автомобилей. Также один беспилотник упал на землю и повредил торговые киоски.
На данный момент известно о четырех погибших, среди которых двухлетний мальчик. Еще 18 человек получили ранения.
Удар баллистикой по Сумам
Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Сум, а именно — повредил здание одного из учебных заведений города.
Взрывной волной там повреждены фасады, выбиты окна и двери.
Известно, что люди не пострадали.
Дроновая атака на Одессу
Российские войска атаковали пригород Одессы ударными беспилотниками, попав по объекту топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажному зданию.
На месте вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд Укрзализныци.
Люди во время обстрела не пострадали.
Зеленский прибыл в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон накануне встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
К этой встрече также должны присоединиться ряд европейских лидеров.
Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение и выразил надежду на длительный мир.
Также украинский лидер отметил, что Украине нужен не только мир, но и гарантии безопасности.
Ракета Фламинго
В Украине начали производить дальнобойную ракету Фламинго , дальность полета которой достигает более 3 тыс. километров.
Эти ракеты производит одна из ведущих оборонных компаний страны – Fire Point, и их уже запустили в серийное производство.
Известно, что боевая часть ракеты Фламинго весит 1 тонну.
При этом она может развивать скорость до 950 км/ч и находиться в воздухе около четырех часов.
Фото: Олег Кипер