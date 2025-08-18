Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 18 августа 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений.
Российские войска нанесли 52 авиаудара, сбросив 86 управляемых авиабомб.
Кроме этого, к ударам привлекли 1611 дронов-камикадзе и осуществили 3607 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Сейчас смотрят
Такие данные по состоянию на 22:00 17 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.
Где идут бои в Украине 18 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 18 августа 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.