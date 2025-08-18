Карта боевых действий на 18 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений.

Российские войска нанесли 52 авиаудара, сбросив 86 управляемых авиабомб.

Кроме этого, к ударам привлекли 1611 дронов-камикадзе и осуществили 3607 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Такие данные по состоянию на 22:00 17 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

