Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Объясняем
Сколько стоит год стажа и как его можно докупить
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Карта боевых действий на 18 августа 2025 года – ситуация на фронте

Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений.

Российские войска нанесли 52 авиаудара, сбросив 86 управляемых авиабомб.

Кроме этого, к ударам привлекли 1611 дронов-камикадзе и осуществили 3607 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Такие данные по состоянию на 22:00 17 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 18 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 18 августа 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрыв в Сумах: враг нанес удар баллистикой по гражданской инфраструктуре
Взрывы в Сумах: что произошло сегодня, 17 августа 2025 года

Связанные темы:

Война в УкраинеГенеральный штаб УкраиныКартаРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь