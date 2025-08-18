Події ночі 18 серпня: вибухи в Харкові, Сумах та Одесі, Зеленський у Вашингтоні

У ніч проти 18 серпня російські дрони вдарили по багатоповерхівці у Харкові.

У Сумах через удар балістики зайнялася пожежа, а в Одесі ворог атакував обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 18 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Атака на Харків

Вночі 18 серпня російська армія вдарила по Харкову ударними БпЛА типу Герань 2, чотири з яких поцілили у п’ятиповерховий будинок.

На місці влучання виникло декілька пожеж, склалися бетонні перекриття, а люди опинилися під завалами.

Крім того, пошкоджено щонайменше шість житлових будинків та понад 15 автомобілів. Також один безпілотник впав на землю й пошкодив торгові кіоски.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед яких дворічний хлопчик. Ще 18 людей дістали поранення.

Удар балістикою по Сумах

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Сум , а саме – пошкодив будівлю одного з навчальних закладів міста.

Вибуховою хвилею там пошкоджено фасади, вибило вікна та двері.

Відомо, що люди не постраждали.

Дронова атака на Одесу

Російські війська атакували передмістя Одеси ударними безпілотниками, поціливши по обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерховій будівлі.

На місці спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці. До гасіння займання залучали пожежний потяг Укрзалізниці.

Люди під час обстрілу не постраждали.

Зеленський прибув у Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон напередодні зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

До цієї зустрічі також має приєднатися низка європейських лідерів.

Зеленський подякував Трампу за запрошення та висловив сподівання на тривалий мир.

Також український лідер зазначив, що Україні потрібен не лише мир, а й гарантії безпеки.

Ракета Фламінго

В Україні почали виробляти далекобійну ракету Фламінго, дальність польоту якої сягає понад 3 тис. км.

Ці ракети виготовляє одна з провідних оборонних компаній країни – Fire Point, і їх вже запустили у серійне виробництво.

Відомо, що бойова частина ракети Фламінго важить 1 тонну. Вона може розвивати швидкість до 950 км/год та перебувати в повітрі близько чотирьох годин.

