Эволюция артиллерии: как технологии, логистика и дроны меняют поле боя Украины

Одним из ключевых факторов успеха в бою является артиллерия.

Ее эффективность определяется не только количеством орудий или боеприпасов, но и комплексом технологий, логистики и подготовки личного состава.

Об этом рассказал глава благотворительного фонда Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный.

О том, как технологии и искусственный интеллект влияют на производство современного вооружения и способна ли Украина сама обеспечить себя артиллерией в ближайшие годы – читайте в материале на Фактах ICTV.

Что определяет преимущество украинской артиллерии

На сегодняшний день говорить об абсолютном преимуществе украинской артиллерии над врагом было бы не совсем корректно, отмечает Павел Нарожный.

По его словам, враг имеет больше боеприпасов, примерно на 30-40%.

Однако украинские артиллеристы однозначно превосходят в контрбатарейной борьбе и точности стрельбы.

Если ВСУ для уничтожения цели достаточно 2-3 выстрелов, то врагу нужно 10-12 выстрелов на идентичную цель.

Модернизация артиллерии и логистика

В течение 2024 года Украине было поставлено более 200 орудий, включая М777, от союзников из разных стран.

Каждое новое поколение артиллерийских систем – это усовершенствование предыдущего:

повышенная точность;

надежность;

эффективность.

Поставки пушек и боеприпасов от союзников позволяют украинской артиллерии действовать интенсивно и без перерывов, что критически важно на фронте.

Роль цифровой системы Кропива

Одним из главных факторов, меняющих ситуацию на поле боя, являются цифровые системы управления огнем.

По словам Нарожного, раньше артиллеристу приходилось самостоятельно определять координаты пушки, учитывать метеорологические условия и делать расчеты для каждого типа боеприпаса. Это занимало 5-7 минут на выстрел.

С Кропивой весь процесс сокращается до секунд:

система автоматически определяет позицию орудия по GPS;

полученные координаты цели мгновенно обрабатываются;

расчеты наведения и метеопоправки выполняются программой;

корректировка огня происходит цифровым способом.

Кроме того, Кропива интегрирует все образцы вооружения и боеприпасы, стоящие на вооружении, включая вновь поставленные от союзников.

Это позволяет артиллеристам работать с любыми боеприпасами без необходимости вручную прорабатывать таблицы стрельбы.

Преимущество украинской артиллерии на поле боя – это сочетание технологий, высокой подготовки личного состава и эффективной логистики.

Благодаря цифровым системам КРПВ, модернизированным орудиям и международной поддержке украинские артиллеристы способны быстро и эффективно уничтожать вражеские цели, контролируя поле боя и минимизируя расход боеприпасов.

Как изменилась тактика боевых действий с 2014 года

Тактика применения артиллерии в Украине существенно изменилась с 2014–2015 годов, отмечает Нарожный.

В тот период ситуация на фронте была совсем другой.

Во-первых, у врага не было такого количества артиллерии, как сейчас. Россияне присутствовали и стреляли, даже с территории Российской Федерации, но их артиллерийские подразделения были ограничены в численности.

Во-вторых, в 2014–2015 годах разведывательные и ударные дроны были крайне редким явлением.

– У нас первые разведывательные дроны появились примерно в конце лета или в начале осени 2014 года, когда война уже длилась полгода. Массово дроны стали доступны только с 2015 года. Но даже тогда их количество и возможности были значительно меньше, чем сейчас, – сказал эксперт.

Он отметил, что принципиальная разница заключается в способах корректировки огня.

Раньше это делал военнослужащий с помощью специального прибора LPR-1 – лазерного устройства для определения расстояния до точки попадания с точностью до 10 метров.

Это позволяло корректировать огонь артиллерии вручную. Сегодня же большинство корректировок осуществляют дроны.

Они позволяют мгновенно видеть, куда попал снаряд, нужно ли повторить выстрел, и делать корректировки более точными. Это огромный шаг вперед, ведь позволяет максимально эффективно использовать артиллерию и уменьшать расход снарядов.

Контрбатарейная борьба также сильно изменилась, добавил Павел Нарожный.

В 2014 году артиллерийские подразделения были относительно безопасны на огневых позициях.

Сейчас же любая незащищенная пушка, открывающая огонь, может быть уничтожена за час-два из-за насыщенности фронта разведывательными и ударными дронами.

Поэтому сейчас все боевые действия ведутся из вкопанных или укрытых позиций-капониров, под маскировочными сетками, с частично открытым стволом во время стрельбы.

Также изменились подходы к ведению огня, отмечает военный эксперт.

Если раньше реактивная артиллерия могла давать залп из нескольких машин и оставаться на позиции, то сейчас после выстрела она сразу меняет позицию, чтобы избежать демаскировки. Даже небольшие подразделения работают точечно: по одной-две пушки на конкретную цель, чтобы уменьшить риск поражения.

Большим достижением стало развитие систем планирования артиллерийского огня.

В 2014 году использовались ручные таблицы и приборы, сейчас почти каждый артиллерист имеет планшет с программой Кропива, которая обеспечивает почти полное цифровое покрытие фронта.

– Большое значение имеет и проникновение западной артиллерии. Более половины современных ударов украинской артиллерии осуществляется с помощью высокоточных систем: HIMARS, PzH-2000, CAESAR, М777 с активно-реактивными снарядами, включая высокоточные боеприпасы Excalibur и SMArt. Они позволяют уничтожать дорогостоящие цели врага, чего в 2014 году не было, – сказал он.

Какие типы артиллерии более практичны в сегодняшних условиях

Что касается типов артиллерии, самоходная и буксованная артиллерия имеют свои преимущества и ограничения, говорит Павел Нарожный.

Самоходная артиллерия (колесная, например Богдана, и гусеничная, например PzH-2000) быстрая, хорошо защищена и позволяет вести огонь из укрытия.

– Ярким примером колесной техники является Богдана. Она размером как фура, как огромный автобус. Когда ее разрабатывали, идея была такая, что она выезжает на огневую позицию, делает там несколько выстрелов и уезжает. То есть этого времени будет достаточно для уничтожения цели. Но сейчас передвигаться на, скажем так, где-то примерно 10-15 километров от линии фронта, а именно в этой зоне действует наша артиллерия, стало очень сложно. Поэтому в текущих условиях войны гораздо удобнее использовать буксируемую артиллерию, – сказал он.

Но из-за наличия дронов и насыщенности фронта ее трудно маскировать, особенно колесную.

Буксованная артиллерия менее заметна, легче скрывается и подходит для позиционной борьбы, поэтому сейчас она более популярна в современных условиях войны.

Сможет ли Украина обеспечить себя артиллерией

На вопрос, сможет ли Украина обеспечить себя замкнутым циклом артиллерии в ближайшие годы, эксперт ответил, что вряд ли.

– Наши заводы могут производить до 500 тысяч снарядов в год, тогда как потребность фронта достигает 3-6 миллионов. Поэтому поддержка союзников является критической: США и страны Европы производят сотни тысяч снарядов в месяц для обеспечения украинской армии. Без международной кооперации обеспечить замкнутый цикл артиллерии в Украине невозможно, – сказал он.

Что касается будущего артиллерии, развитие будет идти в двух направлениях:

Тупые снаряды – классические, без управления, необходимые для массового уничтожения живой силы, укреплений и фортификационных сооружений. Они останутся основой артиллерийского огня.

– классические, без управления, необходимые для массового уничтожения живой силы, укреплений и фортификационных сооружений. Они останутся основой артиллерийского огня. Умные снаряды – высокоточные боеприпасы для уничтожения отдельных важных целей: командных пунктов, техники, бронированных укрытий. Они будут становиться все более эффективными благодаря интеграции с дронами, искусственным интеллектом и новыми системами наведения.

Таким образом, артиллерия останется ключевым элементом украинской обороны, но ее тактика и технологии будут постоянно эволюционировать, чтобы соответствовать современным угрозам и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Сбор на макеты установок М777

Благотворительный фонд Реактивная почта совместно с Starlight Media начал сбор средств на закупку 48 макетов современных американских пушек М777 для украинских артиллерийских подразделений.

По словам главы благотворительной организации Реактивная почта Павла Нарожного, установки играют ключевую роль в противодействии российским дронам и контрбатарейной борьбе.

Для защиты техники украинские инженеры создают макеты этих установок.

– Мы делаем модели дронов из фанеры в натуральную величину. Макеты пушки М777 один в один. Она точная копия американской пушки. Мы эти пушки передаем артиллеристам. Они ставят эти пушки на фальшивые огневые позиции. На вид она абсолютно идентична той позиции, где стоит настоящая пушка. Как говорят злые языки, это не работает. На самом деле все работает, – сказал Нарожный.

По словам представителей фонда, один макет, который стоит 20-25 тысяч гривен, может на себя принять 3-4 российских дрона Ланцет, который стоит около 40 тысяч долларов.

– То есть мы за свои 20 тысяч гривен сжигаем примерно 40 тысяч российских долларов. И спасаем нашу технику, спасаем жизни и здоровье наших артиллеристов, – добавил он.

Присоединиться к сбору можно на сайте благотворительной организации Реактивная почта и на страницах в социальных сетях Starlight Media.

