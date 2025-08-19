РФ нанесла удар дронами по объекту газотранспортной системы в Полтавской области — Минэнерго

В ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Атака на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области: что известно

В результате атаки в Полтавской области возникли масштабные пожары на энергетических объектах.

Одновременно несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины.

Предварительно, есть повреждения наземной инфраструктуры объекта.

Специалисты уже проводят техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба.

В министерстве напомнили, что последние удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Полтавщины были зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.

Всего с марта 2025 года совершено более 2 900 атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Минэнерго призвало международное сообщество усилить санкционное давление на государство-агрессора и предоставить Украине дополнительную поддержку для защиты объектов критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Кременчугу и Лубнам Полтавской области. В результате обстрела более 1,5 тыс. человек остались без электроэнергии.

