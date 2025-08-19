Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

РФ вдарила дронами по об’єкту газотранспортної системи на Полтавщині — Міненерго

дрон бпла
Фото: Pixabay

У ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Атака на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області: що відомо

Внаслідок атаки у Полтавській області виникли масштабні пожежі на енергетичних об’єктах.

Зараз дивляться

Одночасно кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.

Попередньо, є пошкодження наземної інфраструктури об’єкта.

Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків.

У міністерстві нагадали, що востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі Полтавщини були зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.

Загалом з березня 2025 року здійснено понад 2 900 атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора та надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що ворог вдарив по Кременчуку та Лубнах Полтавської області. Унаслідок обстрілу понад 1,5 тис. людей залишились без електроенергії.

Читайте також
РФ запустила 10 ракет і 270 дронів: як ППО відбила нічну атаку на Україну
Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніПолтавська областьРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь