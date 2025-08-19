РФ вдарила дронами по об’єкту газотранспортної системи на Полтавщині — Міненерго

У ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Атака на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області: що відомо

Внаслідок атаки у Полтавській області виникли масштабні пожежі на енергетичних об’єктах.

Одночасно кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.

Попередньо, є пошкодження наземної інфраструктури об’єкта.

Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків.

У міністерстві нагадали, що востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі Полтавщини були зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.

Загалом з березня 2025 року здійснено понад 2 900 атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора та надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що ворог вдарив по Кременчуку та Лубнах Полтавської області. Унаслідок обстрілу понад 1,5 тис. людей залишились без електроенергії.

