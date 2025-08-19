Как попасть в Силы беспилотных систем: все о преимуществах рекрутинга
Силы беспилотных систем – самый молодой и самый технологичный род войск в украинской армии. И самой главной ценностью здесь являются люди.
Именно поэтому кандидатов на службу в СБС привлекают не через обычную мобилизацию, а через рекрутинг. В чем между ними разница? Какие преимущества получают люди, выбирающие рекрутинг? Рассказываем!
Что такое рекрутинг в Силах беспилотных систем
В отличие от обычной мобилизации, когда чаще всего человек попадает в незнакомое подразделение (и на должность, которая редко совпадает с его гражданскими навыками), рекрутинг максимально ориентирован на кандидата.
Главное условие – желание добровольно присоединиться к современной армии, которая воюет технологиями и умом.
Прозрачность и возможность выбора – так можно кратко описать рекрутинг в СБС. Этот формат присоединения к войску можно сравнить с устройством на обычную работу.
Как и в гражданской жизни, есть две стороны – работодатель (подразделение) и кандидат.
- Подразделение: имеет различные должности, на которые заинтересовано найти умных и мотивированных кандидатов. Оно готово обеспечивать их всем необходимым, обучать, развивать и продвигать по службе.
- Кандидат: ищет место, где будут ценить его знания и опыт. Где дадут интересную работу, социальные гарантии и уверенность, что направление службы не изменится без его согласия.
Чтобы подразделения и кандидаты находили друг друга, в Силах беспилотных систем создали Центр рекрутинга.
Цель рекрутеров – подобрать для кандидата комфортное место службы. А также помочь подразделениям найти людей, которые будут эффективно выполнять задачи и укрепят Силы обороны.
Это формат современной, новой украинской армии. И стать ее частью может каждый.
Как происходит процесс рекрутинга
Присоединение к Силам беспилотных систем состоит из нескольких простых этапов.
- Заполнение анкеты на сайте СБС. Без бюрократии: только имя, фамилия, телефон и электронная почта.
- Собеседование с рекрутером. Кандидат рассказывает о своем образовании, гражданском опыте, пожеланиях к месту и условиям службы. Задача рекрутера – найти сильные стороны кандидата и помочь подобрать должность, на которой он будет максимально эффективен.
- Собеседование с представителем подразделения. Обсуждение деталей службы.
- Заявление на вступление в подразделение.
- Прохождение ВЛК. Зачисление в подразделение.
Каждый этап рекрутинга максимально прозрачен и понятен. Рекрутеры постоянно на связи с добровольцем: от заполнения заявки и вплоть до момента, когда он поедет на курс базовой общей военной подготовки (БЗВП). Возникают вопросы? Рекрутеры всегда помогут.
Кстати, курс БЗВП Силы беспилотных систем проводят в собственном учебном центре СБС. Его продолжительность – 55 дней. Здесь отсутствуют “совковые” армейские “затяги”, зато есть квалифицированные инструкторы и программа, адаптированная под специфику службы в БПЛА-подразделениях.
Какие вакансии есть в Силах беспилотных систем
Подразделения СБС имеют на вооружении современные разведывательные и ударные дроны, наземные роботизированные комплексы (НРК) и многие другие технологические средства.
Кроме операторов БПЛА, здесь нужны специалисты самых разных направлений – от программистов и инженеров до токарей, водителей и строителей. Есть потребность в SMM-менеджерах, дизайнерах и маркетологах. Даже пожарные и экскаваторщики могут служить по своей специальности.
В СБС нет “второстепенных” ролей – есть общая цель и команда, в которой можно найти применение любым гражданским навыкам.
С перечнем вакансий, предлагаемых Центром рекрутинга СБС, можно ознакомиться на сайте Сил беспилотных систем.
Есть ли варианты службы для ограниченно годных
Так, в Силах беспилотных систем есть возможность службы для кандидатов, которые по заключению ВЛК пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах и т. д.
Кроме боевых должностей, в подразделениях СБС есть инженерно-технические, должности обеспечения и связанные с IT и настройкой электронных систем. Военнослужащие с такой категорией годности могут полноценно служить на таких должностях.
Фото: Силы беспилотных систем