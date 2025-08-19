Як потрапити до Сил безпілотних систем: все про переваги рекрутингу

Сили безпілотних систем – наймолодший і найбільш технологічний рід сил в українській армії. І найголовнішою цінністю тут є люди.

Саме тому кандидатів на службу до СБС залучають не через звичайну мобілізацію, а через рекрутинг. Яка між ними різниця? Які переваги отримують люди, що обирають рекрутинг? Розповідаємо!

Що таке рекрутинг у Силах безпілотних систем

На відміну від звичайної мобілізації, коли найчастіше людина потрапляє до незнайомого підрозділу (та на посаду, яка рідко збігається з її цивільними навичками), рекрутинг максимально орієнтований на кандидата.

Зараз дивляться

Головна умова – бажання добровільно долучитися до сучасного війська, яке воює технологіями та розумом.

Прозорість і можливість вибору – так можна коротко описати рекрутинг в СБС. Цей формат приєднання до війська можна порівняти із влаштуванням на звичайну роботу.

Як і в цивільному житті, є дві сторони – роботодавець (підрозділ) і кандидат.

Підрозділ: має різні посади, на які зацікавлений знайти розумних та мотивованих кандидатів. Він готовий забезпечувати їх всім необхідним, навчати, розвивати та просувати по службі.

Кандидат: шукає місце, де цінуватимуть його знання та досвід. Де дадуть цікаву роботу, соціальні гарантії та впевненість, що напрямок служби не зміниться без його згоди.

Щоб підрозділи та кандидати знаходили один одного, у Силах безпілотних систем створили Центр рекрутингу.

Мета рекрутерів – підібрати для кандидата комфортне місце служби. А також допомогти підрозділам знайти людей, які ефективно виконуватимуть завдання та посилять собою Сили оборони.

Це формат сучасного, нового українського війська. І стати його частиною може кожен.

Як відбувається процес рекрутингу

Приєднання до Сил безпілотних систем складається з кількох простих етапів.

Заповнення анкети на сайті СБС . Без бюрократії: лише ім’я, прізвище, телефон та електронна пошта.

Співбесіда з рекрутером. Кандидат розповідає про свою освіту, цивільний досвід, побажання до місця та умов служби. Завдання рекрутера – знайти сильні сторони кандидата та допомогти підібрати посаду, на якій він буде максимально ефективним.

Співбесіда з представником підрозділу. Обговорення деталей служби.

Заява на вступ до підрозділу.

Проходження ВЛК. Зарахування до підрозділу.

Кожен етап рекрутингу максимально прозорий і зрозумілий. Рекрутери постійно на зв’язку з добровольцем: від заповнення заявки і аж до моменту, коли він поїде на курс базової загальної військової підготовки (БЗВП). Виникають питання? Рекрутери завжди допоможуть.

До речі, курс БЗВП Сили безпілотних систем проводять у власному навчальному центрі СБС. Його тривалість – 55 днів. Тут відсутні “совкові” армійські “затяги”, зате є кваліфіковані інструктори та програма, що адаптована під специфіку служби в БпЛА-підрозділах.

Які вакансії є в Силах безпілотних систем

Підрозділи СБС мають на озброєнні сучасні розвідувальні та ударні дрони, наземні роботизовані комплекси (НРК) й багато інших технологічних засобів.

Крім операторів БпЛА, тут потрібні фахівці дуже різних напрямків – від програмістів та інженерів до токарів, водіїв і будівельників. Є потреба в SMM-менеджерах, дизайнерах та маркетологах. Навіть пожежники та екскаваторники можуть служити за своєю спеціальністю.

В СБС немає “другорядних” ролей – є спільна мета та команда, в якій можна знайти застосування будь-яким цивільним навичкам.

З переліком вакансій, які пропонує Центр рекрутингу СБС, можна ознайомитися на сайті Сил безпілотних систем .

Чи є варіанти служби для “обмежено придатних”

Так, у Силах безпілотних систем є можливість служби для кандидатів, які за висновком ВЛК придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах тощо.

Крім бойових посад, у підрозділах СБС є інженерно-технічні, посади забезпечення та такі, що пов’язані з IT і налаштуванням електронних систем. Військовослужбовці з такою категорією придатності придатні можуть повноцінно служити на таких посадах.

Фото: Сили безпілотних систем

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.