В Одессе будут судить организаторов финансовой пирамиды на 26 млн грн

В Одессе будут судить организатора и трех участников финансовой пирамиды, которые обманули людей почти на 26 млн грн.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Организовали финансовую пирамиду: что известно

Злоумышленники создали фиктивную интернет-платформу my.vintrade.io, которую выдавали за инвестиционный холдинг.

На самом же деле действовала классическая схема Понци — выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счет средств новых.

Чтобы придать мошеннической схеме правдоподобности, организатор зарегистрировал ООО с 92 видами деятельности, арендовал офис в торговом центре Одессы и развернул активную рекламу в соцсетях.

Видео с наличными, истории вкладчиков, публичные презентации в разных городах — все это помогло заманить сотни доверчивых граждан.

В начале вкладчикам действительно выплачивали небольшие дивиденды, однако впоследствии выплаты остановились.

За более чем три года деятельности организаторы присвоили не менее 25,7 млн грн. Среди 94 пострадавших также были военнослужащие ВСУ.

По оценкам правоохранителей, реальное количество пострадавших по всей Украине — более 20 тысяч человек.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи и наличные.

Установлено, что организатор незаконно легализовал более 61 млн грн, приобретя 25 автомобилей, 5 земельных участков и автомойку самообслуживания, которую представил как инвестиционный проект компании.

Сейчас мошенники находятся под стражей, а на их имущество наложен арест.

Фото: Одесская областная прокуратура

