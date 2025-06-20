Тысячи игроков Minecfaft стали жертвами мошенников

Игроки Minecraft становятся мишенью преступников, которые выдают себя за разработчиков игр. Тысячи пользователей использовали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи данных с банковских счетов, кошельков криптовалюты, браузеров и других компьютерных приложений.

Игроки Minecfaft скачали вредоносное ПО

Аналитики отследили два вредоносных программных обеспечения, распространенных, вероятнее всего, российскими злоумышленниками на сайте обмена кодами GitHub, сообщает компания по кибербезопасности Check Point.

— Вредоносное ПО разработано русскоязычным злоумышленником и содержит несколько элементов, написанных на русском языке, — заявили аналитики.

Грэм Стюарт, глава отдела по работе с государственным сектором в Check Point, заявил, что мошенники “собирают данные из Minecraft, чтобы проникнуть в криптовалютные кошельки людей и украсть их банковские данные”.

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Злоумышленники скрывают свое программное обеспечение в коде модификаций Minecraft, которые являются фрагментами кода, позволяющими пользователям изменять игру.

— У большинства людей их карты сохранены в браузере, и оно (вредоносное ПО, — Ред.) начнет воровать банковские реквизиты, имена, адреса, электронные письма, все, что угодно. Если у кого-то есть криптокошелек, который он использует через браузер, то оно украдет и его. Это как цифровая бородавка, она впивается в машину, а затем начинает высасывать информацию, — сказал Грэм Стюарт.

Из 200 млн людей, которые играют в Minecraft ежемесячно, около 1 млн модифицируют игру, и большая часть кода, который они для этого используют, размещена на GitHub.

Представитель Minecraft заявил, что безопасность игроков является “главным приоритетом” и что компания “обязуется расследовать сообщения о нарушениях безопасности”.

— Когда мы получаем сообщения о контенте, который не соответствует нашим правилам использования, мы принимаем соответствующие меры. Мы призываем игроков сообщать о любом подозрительном контенте через наш официальный сайт и использовать наши ресурсы для принятия обоснованных решений, — сказали в компании.

Источник : Sky News

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