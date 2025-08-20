Заставлял подчиненных строить дома: экс-глава ГСЧС Винницкой области получил подозрение
Экс-начальника ГУ ГСЧС в Винницкой области подозревают в том, что он заставлял подчиненных спасателей вместо службы строить ему дома.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований (ГБР).
Как работала схема
Следствие установило, что подозреваемый в течение 2024-2025 годов злоупотреблял служебным положением: давал руководителям пожарно-спасательных отрядов незаконные указания об освобождении пяти подчиненных от выполнения служебных обязанностей.
– После этого они направлялись для строительных работ на объекты, принадлежащие ему и членам его семьи, – говорится в сообщении.
Детали расследования от ГБР
Как уточнили в ГБР, бывший начальник ГСЧС заставлял пятерых сотрудников спасательной службы не только строить, но и ремонтировать объекты недвижимости в Винницкой и Харьковской областях.
– Людей заставляли работать как в рабочее, так и во внерабочее время. Вместо выполнения служебных обязанностей они строили дома чиновника и проводили ремонтные работы, – подчеркнули в Бюро.
На данный момент известно о как минимум четырех объектах, где подчиненные чиновника вынуждены были работать как бесплатная рабочая сила.
Сообщается, что подозреваемый возглавлял областное управление более 15 лет, а с весны 2025 года вышел на пенсию.
Теперь он занимает должность руководителя коммунального предприятия в Виннице.
Правоохранители провели обыски по месту его прежней работы и проживания и изъяли документы на право собственности, медицинские справки об инвалидности, 10 тысяч евро, мобильный телефон, сервер видеонаблюдения и цифровые носители информации.
Решение суда и санкция
Экс-чиновнику сообщили о подозрении в торговле людьми, совершенной в отношении нескольких лиц, должностным лицом с использованием служебного положения (часть 2 статьи 149 УК Украины).
Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Суд уже установил подозреваемому меру пресечения – его будут содержать под стражей 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 2,5 млн грн.
Расследование все еще продолжается – следователи устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к противоправной деятельности.
Источник: Офис Генпрокурора, ГБР
Фото: ГБР