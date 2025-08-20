Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
4 хв.

Змушував підлеглих зводити будинки: ексглава ДСНС Вінниччини отримав підозру

Вінниця: ексначальника ДСНС спіймали на примусовій роботі підлеглих

Ексначальника ГУ ДСНС у Вінницькій області підозрюють в тому, що він змушував підлеглих рятувальників замість служби будувати йому будинки. 

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора та Державному бюро розслідувань (ДБР).

Як працювала схема

Слідство встановило, що підозрюваний протягом 2024-2025 років зловживав службовим становищем: давав керівникам пожежно-рятувальних загонів незаконні вказівки щодо увільнення п’яти підлеглих від виконання службових обов’язків. 

– Після цього вони направлялися для будівельних робіт на об’єктах, що належать йому та членам його родини, – йдеться у повідомленні.

Деталі розслідування від ДБР

Як уточнили у ДБР, колишній начальник ДСНС змушував п’ятьох співробітників рятувальної служби не тільки будувати, але й ремонтувати об’єкти нерухомості у Вінницькій та Харківській областях. 

– Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи, – наголосили у Бюро. 

Наразі відомо про щонайменше чотири об’єкти, де підлеглі посадовця вимушені були працювати як безоплатна робоча сила. 

Повідомляється, що підозрюваний очолював обласне управління понад 15 років, а з весни 2025 року вийшов на пенсію. 

Тепер він обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці.

Правоохоронці провели обшуки за місцем його колишньої роботи та проживання і вилучили документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, 10 тисяч євро, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації.

Рішення суду та санкція

Експосадовцю повідомили про підозру в торгівлі людьми, вчиненій щодо кількох осіб, службовою особою з використанням службового становища (частина 2 статті 149 КК України).

Санкція цієї статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

Суд вже встановив підозрюваному запобіжних захід – його триматимуть під вартою 60 днів з можливістю внесення застави розміром майже 2,5 млн грн. 

Розслідування все ще триває – слідчі встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності.

Джерело: Офіс Генпрокурора, ДБР

Фото: ДБР

