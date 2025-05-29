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Заставлял военных строить коттеджи: в Днепропетровской области будут судить командира

будівельники солдати
Фото: Pixabay

В Днепропетровской области будут судить командира воинской части за принудительный труд подчиненных.

Злоупотреблял служебным положением

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование незаконных действий командира одной из воинских частей Днепропетровской области, который во время войны принуждал своих подчиненных строить коттеджи для своих родственников.

В 2022 году подполковник начал строительство двух домов для матери и тещи. Однако вместо того, чтобы нанять рабочих, он привлек к работам подчиненных военнослужащих, угрожая им отправкой в зону боевых действий в случае отказа.

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В течение почти трех лет военные регулярно покидали часть для строительных работ. Несмотря на это, им продолжали начислять денежное довольствие.

Следственные действия

В ноябре 2024 года следователи ГБР провели обыски. В ходе следственных действий были изъяты документы, подтверждающие денежные выплаты, суточные наряды и записи, связанные со строительством.

Командира воинской части обвинили в халатном отношении к службе в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

С целью возмещения ущерба государству у военного арестованы три земельных участка, два жилых дома и три квартиры в Днепропетровской и Киевской областях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Источник: ГБР
військовослужбовці, ГБР, Днепропетровская область, Суд
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