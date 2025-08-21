Укр Рус
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Для огневого преимущества: в составе ДШВ создали 147 отдельную артиллерийскую бригаду

створено 147 оабр

В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сформировали новую воинскую часть – 147 отдельную артиллерийскую бригаду.

Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ.

Для чего создана новая бригада

Новая бригада будет оснащена современными западными артиллерийскими системами, способными работать на больших дистанциях и поражать цели с высокой точностью.

В составе части будут действовать также расчеты беспилотных систем и другие боевые единицы, которые будут усиливать эффективность огневого поражения.

Командиром 147 ОАБр назначен полковник Виктор Довгаль, рассказали в ДШВ ВСУ. Он воюет с 2014 года, является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. В течение последних двух лет офицер руководил артиллерией в 46 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ.

Командир 7 корпуса ДШВ полковник Евгений Ласийчук подчеркнул, что главная задача новосозданной бригады – поддержка наступательных и оборонительных действий корпуса.

– Ее роль – преимущество в огневом поражении: от подавления узлов обороны до огневого вала во время наступления. Ее задача – чтобы враг не успел ни поднять голову, ни ответить. Новейшие западные технологии усилят технодесантный потенциал корпуса, – пояснил Ласийчук.

Напомним, что каждый желающий может поддержать украинских десантников и штурмовиков в рамках проекта Друзі ДШВ.

Средства, аккумулируемые на платформе, идут на обеспечение воинов современными дронами, комплексами РЭБ и другим необходимым вооружением.

Пожертвовать можно как конкретной бригаде, так и войску в целом. Можно оформить и подписку, привязав к ней номер карты, чтобы конкретная сумма ежемесячно автоматически перечислялась на поддержку ДШВ.

