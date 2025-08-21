Для вогневої переваги: у складі ДШВ створили 147 окрему артилерійську бригаду

У 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ сформували нову військову частину – 147 окрему артилерійську бригаду.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Для чого створена нова бригада

Нова бригада буде оснащена сучасними західними артилерійськими системами, здатними працювати на великих дистанціях і уражати цілі з високою точністю.

У складі частини діятимуть також розрахунки безпілотних систем та інші бойові одиниці, що підсилюватимуть ефективність вогневого ураження.

Командиром 147 ОАБр призначено полковника Віктора Довгаля, розповіли в ДШВ ЗСУ. Він воює з 2014 року, є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Протягом останніх двох років офіцер керував артилерією у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ.

Командир 7 корпусу ДШВ полковник Євген Ласійчук наголосив, що головне завдання новоствореної бригади – підтримка наступальних та оборонних дій корпусу.

– Її роль – перевага у вогневому ураженні: від придушення вузлів оборони до вогневого валу під час наступу. Її завдання – щоб ворог не встиг ні підняти голову, ні відповісти. Новітні західні технології посилять технодесантний потенціал корпусу, – пояснив Ласійчук.

Нагадаємо, що кожен охочий може підтримати українських десантників та штурмовиків в межах проєкту Друзі ДШВ.

Кошти, що акумулюються на платформі, йдуть на забезпечення воїнів сучасними дронами, комплексами РЕБ та іншим необхідним озброєнням.

Донатити можна як конкретній бригаді, так і війську загалом. Можна оформити й підписку, привʼязавши до неї номер картки, щоби конкретна сума щомісяця автоматично перераховувалася на підтримку ДШВ.

Фото: 7 корпус ДШВ

